'Hoe kan 'n speler uit een gezelligheidsteam zoiets doen?'

2 december OUDENBOSCH - Het was afgelopen zomer bij een wijnproeverij in de tuinen van Tivoli dat Mark Buijs en Simone Dirven zich afvroegen of het Mariabeeld nog wel in de Lourdesgrot stond. De uit bakstenen opgetrokken stomp was in de loop der jaren overwoekerd met klimop. Buijs: ,,Er groeide een complete boom op, die zijn wortels tot in elke steen had weten te wringen.'' Zaterdag werd de grot weer in oude luister hersteld.