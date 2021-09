Hoe internet naar West-Brabant kwam: ‘De fax kon weg, e-mail was sneller en goedkoper’

Monsieur Cannibale kopje kleiner: Efteling leent hem niet uit

8 september KAATSHEUVEL - Monsieur Cannibale is geveld, een kopje kleiner. Niemand krijgt hem meer te zien, meldt de Efteling, ook niet in het Rijksmuseum. De vanwege vermeend racisme omstreden attractie is zelfs op de website van het park al spoorloos verdwenen.