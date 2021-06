Hoe interesseer je de mensen voor zoiets saais als de Omgevingsvisie?

,,Goeie vraag", zegt wethouder Theunis. ,,Maar toch is het heel spannend. In de Omgevingsvisie zie je de hoe de stad, de dorpen en het buitengebied zich de komende tientallen jaren gaan ontwikkelen.”

Waar komen de woonwijken? Wat mag de boer in het buitengebied? Welke mogelijkheden krijgen de ondernemers op het Majoppeveld? ,,Ik zeg tegen alle burgers, ondernemers en organisaties dat ze even in de visie moeten kijken naar de ontwikkelingen in hun eigen omgeving. Het is belangrijk voor iedereen.”

26 wetten

De Omgevingswet is volgens de overheid een sterke vereenvoudiging van 26 wetten en 4.700 regels die gelden voor ‘het beschermen en het benutten van onze leefomgeving’. De wet gaat op 1 juli 2022 in en wordt op gemeentelijk niveau vertaald in een Omgevingsvisie.

Volledig scherm In de Omgevingsvisie staat ook waar kassen gebouwd mogen worden en waar niet. © Pix4Profs/Tonny Presser

Zicht op de polder

Hoewel het voor de meeste mensen een ver-van-mijn-bed-show is, krijg je er al gauw mee te maken. Want in de Omgevingsvisie kan de burger lezen of hij zijn uitzicht op de polder behoudt, of dat er een nieuwe woonwijk komt. De agrarische ondernemer kan in de visie zien dat hij met zijn landbouwbedrijf aan de noordwest kant van de stad meer kans maakt dan aan de zuidzijde, waar de nadruk op natuur komt te liggen.

Quote In de Omgevings­vi­sie staat dat er geen huizen in De Bulkenaar komen Toine Theunis, Wethouder gemeente Roosendaal

Neem de ontwikkelingen op De Bulkenaar, waar het ‘zorglandschap’ en het Bravis ziekenhuis komen. ,,Mensen vragen of er ook woningen komen", zegt Theunis. ,,Nee dus. In de Omgevingsvisie staat dat die er niet komen.” Ook het onlangs gepresenteerde PvdA-plan om de A58 te ondertunnelen speelt bij het opstellen van de definitieve visie. Als de ondertunneling in de visie wordt opgenomen, betekent dit dat de weg voor lange tijd dwars door de stad blijft lopen.

Volledig scherm Wethouder Toine Theunis gaat de Omgevingsvisie aan de man brengen. © Henk den Ridder

Bestemmingsplan

Maar wat is dan het verschil met het bestemmingsplan? ,,Een bestemmingsplan is in beton gegoten", zegt de wethouder. ,,Als in het bestemmingsplan staat dat daar woningen komen, dan komen daar woningen. De visie is veel dynamischer en kan van jaar tot jaar worden gewijzigd.”

Inspraaktermijn zes weken

Bestemmingsplannen gaan op termijn omgevingsplannen heten. Om omgevingsplannen te kunnen maken heeft de gemeente een Omgevingsvisie nodig. Vanaf 5 juli kan iedereen reageren op de visie. De inspraaktermijn duurt zes weken en gaat gepaard met een publiekscampagne.