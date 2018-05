Hoe het Nispense orgel twee keer aan de sloophamer ontsnapte

Gewiekste parochianen waren andersgelovigen tweemaal te slim af, blijkt uit een uitgebreide reconstructie van de geschiedenis van het orgel door Huub Klaassen. Het is één van de verhalen die opgenomen is in de 75e editie van De Spycker, het jaarboek van de Koninklijke Heemkundige Kring van Essen.

Dat orgel is niet meer, alleen het front en de koorbalustrade zijn bewaard gebleven. Die zijn na zo'n 86 jaar in het Tongerlomuseum te hebben gestaan in september 2016 terug naar Nispen gebracht, naar de Heilige Maria Hemelvaart-kerk.

Een-tweetje

Daarmee kwam er een eind aan het verplaatsen met het orgel. Dat was steeds een een-tweetje tussen Nispense en Essense gelovigen om het orgel uit handen te houden van mensen die andere plannen met het instrument hadden. Klaassen: ,,De perikelen rond dit orgel hebben een grote rol gespeeld in de gezamenlijke geschiedenis en het geloofsleven van zowel Essenaren als Nispenaren.''

Volledig scherm Het oude orgelfront is sinds 2016 terug in Nispen, het is naar de Heilige Maria Hemelvaartkerk verplaatst. © Huub Klaassen

Gebouwd rond 1625, vermoedelijk door orgelbouwer Hans Goltfuss, kreeg het orgel kort een plaats in een van de kerken in of om Den Bosch. Ten tijde van het beleg van de stad in 1629 door calvinisten onder leiding van prins Frederik Hendrik wordt het orgel echter gedemonteerd en veilig opgeslagen. Het katholicisme was onder de Staatsen immers verboden en katholieke kerken en kloosters worden gesloten. Relicten als orgels dienden te verdwijnen.

Veilig

Uiteindelijk koopt de parochiekerk van Nispen het orgel voor 100 Rijnsgulden over, in 1634 wordt het instrument in Nispen in gebruik genomen. Het blijkt van korte duur. Door de Tachtigjarige Oorlog wordt Nispen in 1636 namelijk ingelijfd door de calvinistische provincie Staats-Brabant. Parochianen zien die bui echter hangen en even daarvoor wordt het orgel afgebroken en in veiligheid gebracht. Nu naar het naburige Essen, dat weer onder het 'veilige' katholieke Spaans-Brabant valt.

Volledig scherm Vrijwilligers verhuizen op 23 september van de oude kerkmeubelen vanuit het Tongerlohuys naar de Nispense kerk. © Huub Klaassen

Terugkeer

Het orgel landt uiteindelijk in de Oude Pastorie aan de Essendonk. Het blijf in Essen tot 1797, tot de Fransen komen. Tijdens de Franse bezetting dreigt de Oude Pastorie gesloopt te worden. Wanneer de Nispense kerk weer in katholieke handen valt, zien de parochianen hun kans schoon: het orgel keer terug naar Nispen. Daar blijft het tot de sloop van die kerk in 1930. Het 305-jarige orgel blijkt in zeer slechte staat en verdwijnt ook. Klaassen: ,,Maar het blijft bijzonder dat er tijdens moeilijke tijden steeds op een broederlijke manier door de gelovigen van zowel Essen als Nispen beurtelings zorg gedragen werd voor dit instrument.''

Jaarboek