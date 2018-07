Ivo Hovotal, die met zijn bedrijf al 15 jaar bezig is met ruimen van rupsen, verwacht dat er met de aanhoudende warmte en droogte nog wel meer plekken in Roosendaal bij zullen komen.

Volledig scherm Experts zijn begonnen met opruimen van nesten van de eikenprocessierups bij De Stok in Roosendaal. © Foto Alfred de Bruin

1. Hoe gevaarlijk is de eikenprocessierups?

Volgens Hovotal wordt er vaak te makkelijk gedaan of gesproken over de rupsen. ,,Eikenprocessierupsen zijn heel gevaarlijk. Vooral de hele kleine haartjes die de rupsen loslaten kunnen de luchtwegen aantasten. De haartjes die ook uit de nesten komen kunnen jeuk of huiduitslag veroorzaken. Als er veel haartjes in de ogen komen, kan er zelfs blindheid ontstaan."

2. Wat moet je doen als je in aanraking komt met de haartjes van de rups?

Hovotal adviseert tegen de jeuk en pijn een zalf op basis van menthol te halen bij de apotheker of via de huisarts. ,,Wanneer de pijn met de zalf niet weg is na een dag of twee, is het wel verstandig om de huisarts naar de plekken te laten kijken. Sowieso wanneer je in aanraking komt met veel haren snel naar de huisarts. "

2. Lijkt het zo of komen er steeds meer eikenprocessierupsen voor?

,,Door het warme weer en grote droogte van de afgelopen tijd is er een grote explosie van rupsen in het hele land. We komen al een tijd in Roosendaal, maar het lijkt mij dat hier het juist wat minder is dan vorig jaar. Maar andere delen van Brabant bijvoorbeeld rond Eindhoven zitten echt helemaal vol."

4. Hoe worden de eikenprocessierups opgeruimd?

,,Vroeger werden de nesten in brand gestoken, maar dat mag nu niet meer omdat de haartjes daardoor nog meer werden verspreid en voor meer overlast zorgde. Tegenwoordig worden de rupsen en nesten opgezogen met speciale stofzuigers. Alles wordt dan via de stofzuiger opgeslagen in een grote tank. Wanneer de tank vol zit, gaan we in een speciale oven alles verbranden, " vertelt Hovotal.

5. Wat moet je doen wanneer je rupsen of een nest vindt?