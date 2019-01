Hoe gebruik je een medische vondst, zoals de slimme pleister?

Innovaties

B ianka Mennema van de Raad van Bestuur van Bravis sprak onlangs enthousiast over innovaties, tijdens een bijeenkomst voor allerlei ziekenhuisrelaties uit de regio. ,,We kijken nadrukkelijk naar welke rol innovaties in het zorgproces kunnen spelen", zei ze. ,,Maar voorlopig vinden technische innovaties hun weg nog zo snel niet in ziekenhuizen."

Quote Een-op-een nieuwe snufjes voor dagelijks gebruik overnemen van andere ziekenhui­zen, is zo gemakke­lijk nog niet. Systemen en werkproces­sen kunnen veel verschil­len van elkaar Bianka Mennema, Lid Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis

Dat komt omdat het toepassen van die nieuwe snufjes voor dagelijks gebruik veel ingewikkelder is, dan op het eerste gezicht lijkt, zegt Mennema. ,,Een-op-een vernieuwingen overnemen van andere ziekenhuizen, gaat niet zomaar omdat je bijvoorbeeld andere ict-systemen hebt, andere werkprocessen, andere personele bezetting et cetera. Wereldwijd zijn er tal van nieuwe ontwikkelingen en experimenten, wij bekijken of ze bij Bravis passen."

Aanjaagteam

Sinds anderhalf jaar heeft het Bravis ziekenhuis daar een innovatieteam van vijf mensen voor die elk een dag per week aan innovatie besteden en de introductie van e-health binnen Bravis proberen aan te jagen. Denise Verburgh van de it-afdeling is een van die aanjagers. ,,Innovatie is echt nodig omdat de vraag naar en de kosten van de zorg nog steeds toenemen. Tegelijkertijd is er minder personeel dus als er dan technische mogelijkheden zijn om de zorg te verbeteren, is dat mooi."

Quote Hartstikke handig zo'n slimme pleister, maar waar zijn de uitslagen te zien, via een monitor, op een centrale post? Denise Verburgh, Lid innovatieteam Bravis

Iets dat tamelijk snel gebruikt kan gaan worden, is de slimme pleister die 24 uur per etmaal temperatuur en hartslag meet. Een dingetje ter grootte van een inlegkruisje dat je bij mensen die in het ziekenhuis liggen op de borst plakt. ,,Klinkt hartstikke handig", zegt Denise. ,,Je denkt: dat moeten we meteen doen, want dan hoeft een verpleegkundige niet drie keer per dag langs alle bedden om die metingen te verrichten. Maar de vraag is bijvoorbeeld: waar zijn al die uitslagen te zien en hoe zorg je ervoor dat bepaalde uitslagen opvallen? Op een centrale post, via een monitor? Het is een verschuiving van werk die veel impact heeft op de inrichting van de zorg in een ziekenhuis."

Proef

Bravis volgt de resultaten van een proef die het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, maar gaat ook zelf met een pilot aan de slag. ,,Diverse afdelingen van Bravis hebben belangstelling", zegt bestuurder Mennema. ,,Duidelijk is dat nieuwe dingen in het begin extra werk opleveren omdat je met twee systemen tegelijk moet blijven werken. En we zullen ook nog een keus moeten maken uit verschillende typen pleister, gemaakt door diverse fabrikanten."

Volledig scherm De nieuwe Zakkaartjes App voor het personeel van het Bravis-ziekenhuis in Roosendaal. © Bravis

Een innovatie die al werd ingevoerd: de app met protocollen, te raadplegen via de smartphone en automatisch geupdate. Bedoeld voor verpleegkundigen op de werkvloer die willen weten hoe het ook alweer zat met het instellen van het beademingsapparaat of de regels rond de voedingspomp.

Bravis-nieuwe-stijl

Hoe de positie van het ziekenhuis zich de komende tien jaar ontwikkelt, laat zich moeilijk voorspellen, zegt Mennema. ,,Je ziet twee tegengestelde bewegingen. Aan de ene kant wordt ziekenhuiszorg meer naar de mensen thuis gebracht, maar aan de andere kant wordt het ziekenhuis steeds meer het centrale zorgcentrum waaromheen diverse zorgverleners actief zijn. De operatieve handelingen blijven in het ziekenhuis, poliklinische zorg en onderzoeksfuncties vermoedelijk niet. We houden daar met de plannen voor één nieuwe Bravis-locatie in plaats van twee, rekening mee. Een nieuwe locatie zal in ieder geval flexibel moeten zijn in omvang. Vergelijk het met lego: er moet gemakkelijk een blokje bij of af kunnen."

Volledig scherm Hoofdingang Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom © Chris van Klinken / Pix4Profs