Hoe gaat toch die ontsluitingsweg naar nieuwbouw Bravis ziekenhuis in Roosendaal lopen?

3,5 jaar cel geëist tegen Roosenda­ler die 22 kilo cocaïne vervoerde

13 november ROTTERDAM - Tegen een 22-jarige man uit Roosendaal is woensdag 3,5 jaar gevangenisstraf geëist, met aftrek van het voorarrest. De Roosendaler vervoerde 19 juni jongstleden in totaal 22 kilo cocaïne in zijn auto.