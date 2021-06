Hoe gaat Roosendaal de wooncrisis te lijf? Daar wil de raad nog even goed over nadenken

Eigenlijk zou een besluit over de nieuwe ‘woonagenda’ - waarin de hoofdlijnen voor het gemeentelijke woonbeleid worden vastgelegd - begin volgende maand al vallen. Maar de gemeenteraad vindt het onderwerp te ingewikkeld en te belangrijk om er een haastklus van te maken. Daarom is nu besloten pas na de zomer eerst te overleggen met wethouder Toine Theunis over de stand van zaken.

De raad maakt zich vooral zorgen om de positie van starters, voor wie het ook in Roosendaal steeds moeilijker wordt om een huis van hun gading te kopen. VLP en Roosendaalse Lijst denken dat het een oplossing kan zijn om de starterslening te verhogen, of om deze meer toegankelijk te maken.

Moeten starters gaan huren?

Nu kan je in Roosendaal een starterslening krijgen als je tot 225.000 euro (inclusief verbouwing) aan je huis uitgeeft. Dat bedrag kan wat de VLP betreft bijvoorbeeld naar 250.000 euro. CDA-raadslid Nicole Roeken noemt dat voorstel interessant, maar wil eerst weten wat dat voor de gemeentebegroting betekent. Christian Villée (GroenLinks) vraagt zich af of de gemeente met deze maatregel niet te veel achter de steeds maar stijgende marktprijzen aan hobbelt.

Quote De huizen­markt kan gelukkig snel veranderen, vijf jaar geleden was er nog een woningover­schot Toine Theunis, wethouder

Wethouder Theunis erkent de benarde positie van starters, maar heeft de oplossing ook niet paraat. ,,Er zijn wel huizen binnen hun budget, maar niet degene die ze willen kopen; eengezinswoningen met tuin. De gemeente kan niet bij ontwikkelaars afdwingen dat dat soort huizen goedkoop in de markt gezet wordt”, verklaart hij. ,,Hoe vervelend ook; misschien moeten we hen op dit moment aantrekkelijke alternatieven in de huursector bieden. De huizenmarkt kan gelukkig snel veranderen, vijf jaar geleden was er nog een woningoverschot.”

Bijzondere woonvormen

In elk geval zijn raad en wethouder het erover eens dat er woningen bij moeten in Roosendaal. Waar die moeten komen, is nog wel punt van discussie. Theunis zet in op inbreiding; nieuwbouw binnen de huidige stadsgrenzen. PvdA, D66 en Roosendaalse Lijst denken dat de stad moet groeien om aan de vraag te kunnen voldoen.

Ook ‘bijzondere woonvormen’ hebben de aandacht van de raad. Zo pleit ChristenUnie voor ‘skaeve husen’, waar mensen met psychiatrische problemen zelfstandig kunnen wonen. Roosendaalse Lijst wil ‘buurtschappen’ creëren, bijvoorbeeld op boerenbedrijven zonder opvolging. Zo zou leegstand daar worden voorkomen.