Hoe ga je als school om met overlijden docent? 'Geef ruimte om te rouwen en praat met elkaar'

Rector Etha Schoemaker van het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch is het daar mee eens. Een wiskundedocent op dit gymnasium maakte afgelopen januari een einde aan zijn leven door van het dak van de school te springen. ,,Mijn advies aan schooldirecties: geef elkaar ruimte om dit te verwerken. En hou elkaar goed in de gaten. Wij voeren, bijna een jaar na de zelfmoord, nog steeds gesprekken met leerlingen en leraren over de effecten. En we hebben een paar herdenkingsbijeenkomsten belegd om iedereen die de behoefte had om stil te staan bij zijn overlijden, die ruimte ook te geven." In de school was een herdenkingsplek voor de leraar ingericht. ,,Zeker voor de beginperiode is dat heel zinvol, maar daarna hebben we de plek opgeruimd. Terug naar normaal is ook heel belangrijk. Wel hangt zijn foto nog bij het lokaal waar hij meestal les gaf."



Bij het OLV in Breda hebben ze juist wel een structurele herdenkingshoek voor overleden medewerkers en leerlingen. ,,Vlak bij de hoofdingang, het is geen grote plek, maar wel een bijzondere. Hier staan foto's van de overledenen, af en toe staan collega's of leerlingen hier letterlijk stil om te herdenken", aldus rector Gijs van Wijlen. Twee van zijn leerlingen waren slachtoffer van de ramp met de MH17. ,,Het was zomervakantie, maar we hebben toch besloten de school open te stellen. Mensen kwamen hier samen om hun verdriet te delen."