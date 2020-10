‘Hoe eerder we van Bergen op Zoom af zijn, hoe beter’: Roosendaal wil daklozenopvang in eigen hand

ROOSENDAAL - Roosendaal baalt dat het bij het aanpakken van problemen met daklozenopvang voor een deel afhankelijk is van Bergen op Zoom. De Roosendaalse gemeenteraad pakt liever zelf de regie in dat dossier, maar waarschijnlijk is Bergen op Zoom nog de komende zes jaar de ‘centrumgemeente’. ,,Hoe eerder we daarvan af zijn, hoe beter.”

Was getekend; Karen Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie). En ze is niet het enige Roosendaalse raadslid dat de buurman ongeschikt vindt voor de leidersrol die hij momenteel heeft bij daklozenopvang in de regio.

Bergen op Zoom is een centrumgemeente; dat wil zeggen dat ze de regie voert over de daklozenopvang in niet alleen Bergen op Zoom, maar ook in Steenbergen, Woensdrecht, Roosendaal, Rucphen en Halderberge. Vanuit die rol liet Bergen onlangs een onderzoek doen naar hoe daklozen de huidige voorzieningen ervaren en wat er beter kan.

Slapen in de bossen

Daaruit bleek onder meer dat mensen met kleinere problemen door gebrek aan maatwerk samen met mensen met zware psychische problemen of verslavingen worden opgevangen, waardoor ze in een vicieuze cirkel worden meegezogen. Ondertussen slapen ook tientallen daklozen in de bossen rond Bergen op Zoom, mede omdat er geen plek is bij de nachtopvang.

Quote Ook ik denk af en toe: kom op, Bergen op Zoom, dat kan best wat sneller. Klaar Koenraad, wethouder

Met de winter in aantocht is dat de Roosendaalse raad een doorn in het oog, zeker omdat het ministerie van VWS wil dat - zolang er coronamaatregelen van kracht zijn - alle dak- en thuislozen kunnen worden opgevangen. ,,Er wordt niet aan die opdracht voldaan. Dat is laakbaar”, vindt Marion Heessels (SP).

Ruis op de lijn

Wethouder Klaar Koenraad stuurde in mei al een brief naar Bergen op Zoom om de wachtlijsten aan te kaarten, nadat in haar stad al een noodvoorziening aan de Waterstraat was geopend. ,,Ook ik denk af en toe: kom op, Bergen op Zoom, dat kan best wat sneller.” Dat ze ondertussen haar ‘zeer gewaardeerde collega’ (wethouder Andrew Harijgens, red.) op dit dossier kwijtraakte aan de bestuurlijke crisis in Bergen op Zoom, zorgde volgens Koenraad voor extra ruis op de lijn.

‘Machteloos’

De wethouder kreeg in de commissievergadering complimenten voor het tonen van initiatief, maar onder meer CU, GroenLinks, D66, SP en CDA hebben toch nog te vaak het gevoel dat ze machteloos langs de zijlijn staan. VLP-leider Arwen van Gestel vroeg zich hardop af of Roosendaal de status van centrumgemeente van Bergen op Zoom zou kunnen overnemen. Maar volgens afspraken tussen gemeentes en het Rijk, blijven de huidige centrumgemeentes dat nog tot minstens 2026.