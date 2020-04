Hoe druk is het bij uitjes op Tweede Paasdag? Bij tuincentrum Halsteren blijft het rustig

ROOSENDAAL/HALSTEREN - Het is voor veel mensen een vast ritueel op tweede paasdag: uitslapen, uitgebreid ontbijten en dan met het hele gezin naar het tuincentrum of de woonboulevard. Dit jaar waren de parkeerterreinen een stuk leger dan normaal, al hield niet iedereen het advies om thuis te blijven aan. ,,Het is echt niet minder druk dan normaal", vertelt Nadine Hack van de Gamma in Roosendaal.

De Gamma bevindt zich tegenover de woonboulevard GoStores. Buiten staat aan het begin van een middag een rij om naar binnen te mogen. ,,We waren net vijf minuten open toen de rij zich al vormde", vertelt de medewerkster. ,,Het is echt niet minder druk door de coronamaatregelen. Tweede paasdag is bij ons een van de drukste dagen van het jaar. Mensen hebben nu juist tijd om te klussen, dus het is al weken druk. Dit is precies wat we verwacht hadden", vertelt ze.

Rustig

Op het parkeerterrein van de GoStores, waar zich onder andere de Action, Leen Bakker en Beter Bed bevinden¸ is het rustig. Vildana Menic uit Zundert tuurt door het raam van Bruynzeel Keukens, die niet open is vandaag. ,,Dit is geen uitje voor ons", legt ze uit. ,,Mijn man is nu bij de Action. Ik vond het daar veel te druk, dus ik wacht buiten. In het algemeen is het rustig, ik denk dat de meeste mensen thuis zijn gebleven vandaag. Dat doe ik ook zoveel mogelijk. Alleen als het moet, ga ik naar de winkel. Dat is voornamelijk voor eten. Als ik wat anders nodig heb, bestel ik het, of stel ik het uit tot betere tijden. We moeten allemaal wennen en ons aanpassen aan de situatie. Ik zit in de risicogroep, dus ik ben echt voorzichtig."

Unieke situatie

Bij Beter Bed, op hetzelfde terrein, probeert een gezin wat bedden uit. Dat is voor tweede paasdag een unieke situatie, vertelt Edwin von Liebenstein. ,,Het ontmoedigingsbeleid lijkt goed te werken. Het is hier nog niet druk. Er loopt nu één gezin rond terwijl je hier normaal gesproken op tweede paasdag over de koppen kunt lopen. 's Middags wordt het misschien nog iets drukker, maar we verwachten geen groot aantal klanten. Ik hoop dat het nog niet eens de helft van het normale aantal is. Inclusief personeel mogen er 20 mensen bij ons naar binnen. Als we dat bereiken, sluiten we de elektronische deuren. Het scheelt ook dat we een winkel zijn waar je niet even binnenloopt om te kijken. Alleen de kussens en dekbedden zijn meeneemartikelen, zoals wij ze noemen. Een bed kopen doe je niet zomaar even. Ik hoop dat de klanten verspreid over de week komen en dat ze zich aan de regels houden. We moeten natuurlijk wel omzet draaien.”

De Intratuin in Halsteren is normaal gesproken ook een geliefd uitje op vrije dagen, maar deze maandag is het er opvallend rustig. ,,Er mogen 780 mensen binnen, inclusief personeel. Dat halen we bij lange na niet, vandaag. Net waren er zo'n 200 mensen in de winkel. Veel meer hadden we ook niet verwacht. Normaal gesproken zijn we een bestemming die gewoon leuk is om naartoe te komen voor de gezelligheid, maar nu komen de gasten echt omdat ze specifiek iets nodig hebben. Ze pakken hun spullen, rekenen af en gaan naar huis", vertelt bedrijfsleider Jan-Willem Egas.