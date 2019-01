Hoe deze Roosendaalse vrouw haar depressie van zich af schilderde

Appartemen­ten en twee horecaza­ken langs A58 bij Wouwse Tol

6:00 BERGEN OP ZOOM - Er komen twee horecazaken en negen appartementen langs de A58 bij Wouwse Tol. Het pand waar de afgelopen jaren La Place in zat, wordt momenteel gesloopt. Er komt een geheel nieuw gebouw voor terug. Het is de bedoeling dat La Place begin juli de deuren weer opent en dan is er daarnaast nog ruimte voor een andere horecazaak.