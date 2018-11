Hoe De Schalm in Heerle werd gered

Jaap Lucieer, vrijwilliger van de Sesamacademie, stelde meteen de prangende vraag: ,,Moet het dorpshuis open blijven?" Dat leidde tot een discussie waaruit bleek dat zowel de dorpsbewoners als de gemeente willen dat de voorziening in stand moet blijven. Lucieer plaatste kritische opmerkingen. ,,Het is een schitterende locatie, maar weinig uitnodigend. Ik kon in eerste instantie de toegangsdeur niet vinden en toen ik die gevonden had, stond ik in de praktijk van de dokter. Doe daar iets aan!”



Kees Luijsterburg, secretaris, penningmeester en waarnemend voorzitter, gaf aan de aanwezigen uitleg over zijn werk. Daaruit bleek dat 95 procent van zijn tijd besteed wordt aan het gebouw, terwijl dat door Alwel gedaan moet worden.