Hoe begroeten we elkaar na de coronatijd? ‘Ik vond drie kussen altijd al overdreven’

Bij deze boerderij­win­kel haal je aardbeien en asperges uit de muur: ‘Gezond, lokaal en contact­loos’

11 juni ROOSENDAAL - Snel en gemakkelijk verse streekproducten kopen: in winkelcentrum Tolberg in Roosendaal wordt binnenkort een onbemande boerderijwinkel geopend. Het familiebedrijf Luysterburg uit Heerle en het in Oud-Gastel gevestigde bedrijf Innovend nemen samen de exploitatie voor hun rekening.