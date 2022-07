Hittestress bij de thuiszorg: ‘Een natte theedoek in je nek is een zegen’

Winkels dicht, kinderopvang gesloten. Maar thuiszorgmedewerkers gaan stug door; de handdoek in de ring gooien is voor Ria Klaassen en haar collega’s geen optie. ,,Ik heb een koelbox in m’n auto met extra water en cola. Als het zo warm is, heb je extra suikers nodig. Pepermuntjes zijn ook fijn. Ik ben een dropmens, maar nu even niet.” Ze lacht. ,,En heel simpel: geregeld een natte theedoek rond je hals draperen, dat doet wonderen.”