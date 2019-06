Hitte houdt echte muziekliefhebbers niet thuis tijdens Parksounds Roosedaal

ROOSENDAAL - De belangstelling voor Parksounds in Openluchttheater Vrouwenhof komt zaterdagmiddag door de hitte moeizamer op gang dan de organisatie van Stichting Openluchttheater Vrouwenhof had gehoopt. Maar ondanks het handjevol belangstellenden voor het openende optreden van de West-Brabantse blues - en rockband The Dead Wax zit de sfeer er meteen in.

,,Ach, het is altijd wel wat'', relativeert Fleur van der Plas van de Stichting Openluchttheater Vrouwenhof. ,,Het weer is soms slecht en nu misschien te mooi. Maar na alle zorgen over het kunnen voortbestaan van de activiteiten in dit theater zijn we dik tevreden. Dankzij een leuk team van vrijwilligers dat aangevuld is met nieuwe mensen loopt alles gesmeerd.''

Avond

Tegen de avond stroomt het intieme amfitheater gelukkig steeds voller. ,,We zijn meteen na het werk hierheen gekomen'', lacht echtpaar Cor en Jolanda Geers. ,,We hebben er duidelijk zin in want wij zijn echte rock- en blues liefhebbers. ,,Over het weer hoor je ons niet klagen want als dit in Roosendaal gebracht wordt, zijn wij erbij!. We weten dat we hier bij een foodtruck wel iets te eten kunnen krijgen. Maar we beginnen met een lekker pilsje en te luisteren.‘’

Volledig scherm Blues artiesten bij Parksounds in openlucht theater Vrouwenhof © Pix4Profs/Peter Braakmann

Schuiven in programma

Als Cor hoort dat het geprogrammeerde optreden van A.J. Plug op het laatste moment door serieuze ziekte van blueszangeres Alexandra Jolanda geannuleerd is, reageert Cor even wat teleurgesteld. ,,We komen vooral voor dit optreden. Maar gelukkig is er meer goede muziek.'' Muziekprogrammeur Kees Veraart van Parksounds vertelt dat de aanwezige bands bereid zijn om vanwege de ontstane leemte in het programma wat te schuiven. ,,De bands vinden het gewoon leuk om in dit openluchttheater te kunnen optreden. We hoeven daarom nooit de hoofdprijs te betalen. Sommige bands zien dit optreden als try out.''

Bluesrocker Bas Paardekooper is onder de indruk van de entourage in het theater: ,,Het doet me denken aan optredens van onze band in Zweden. In plaats van de geplande vijf kwartier mogen we nu anderhalf uur spelen. We zijn eigenlijk zo enthousiast dat je er bijna de stekker uit moet trekken!'' Grote indruk maakt het afsluitende optreden van de Argentijnse zangeres/gitariste Vanesa Harbek. Omdat het zondagse Parkjazz ondanks de 32 graden een kleine honderd mensen trekt, kijkt Van der Plas terug op een geslaagd muziekweekend.