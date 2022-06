Hitproducer maakt beat voor de nieuwe single van rapper YSF uit Oud Gastel: ‘Een echt vakantienumertje’

Fraasie (echte naam Mirfan Zeqiri) werd bekend als producer van hiphopduo Supergaande, werkte al met grote namen als Boef en Ronnie Flex, en produceerde de grote nummer-één-hit Tigers van Bilal Wahib. Kaddouri is trots dat hij nu ook in dat rijtje komt te staan.

,,Ik ken Fraasie nog van vroeger uit Zeeland, waar ik vandaan kom. Daar zaten we samen op school”, vertelt Kaddouri (27). ,,Het is wel bijzonder dat hij zoveel tijd vrij maakt voor iemand van vroeger. Dat zegt wel iets over hem.”

Quote Zo zet ik steeds stappen, steeds ietsjes groter. Ik ben benieuwd wat dit nummer gaat doen Yousef Kaddouri (YSF)

Over Kaddouri zelf zegt het, dat hij aan de weg timmert. In Roosendaal werd hij vooral bekend toen hij naar aanleiding van de vuurwerkrellen in 2020, het gevoel van veel jongeren in zijn wijk Langdonk probeerde uit te leggen aan burgemeester Han van Midden. Dat leverde zelfs een prominente rol van de burgemeester in de clip Roosendaal op, van YSF en Benni (Iliass Ben Omar).

‘Zomerhitje voor onderweg’

Voor de videoclip van Morro (een afkorting voor Marokko) reisde YSF - inmiddels woonachtig in Oud Gastel - af naar Barcelona. Hij presenteert het resultaat vrijdagavond in bar Luxx aan de Bloemenmarkt in Roosendaal. Naast YSF treedt onder meer de Rotterdamse rapper Jack die avond op. ,,Voor het eerst een clipopname in het buitenland, en voor het eerst een releaseparty. Zo zet ik steeds stappen, steeds ietsjes groter. Ik ben benieuwd wat dit nummer gaat doen.”

Het past in elk geval perfect bij de vakantie, zegt Kaddouri. ,,Het gaat over onderweg zijn op vakantie naar Marokko. Theedrinken onderweg, baguettes bij een tankstation in Frankrijk, tonijn in tomatensaus eten. Dat heeft echt iedere Nederlandse Marokkaan meegemaakt”, vertelt hij. ,,Maar het werkt ook als je ergens anders heen gaat, of thuisblijft. Het is een zomerhitje.”

De releaseparty duurt van 22.00 tot 02.00 uur. Kaarten à 10 euro aan de deur.