Historisch vliegtuigje van Seppe naar Schiphol 100 jaar na eerste commerciële vlucht KLM

BOSSCHENHOOFD - Op 17 mei 1920 maakte KLM de eerste commerciële vlucht, van Londen naar Amsterdam. Vandaag, exact honderd jaar later, vliegt ter ere van dit jubileum een Boeing Stearman uit 1943 van Breda International Airport in Bosschenhoofd naar Schiphol.

De vertrektijd op deze zonnige zondagochtend op vliegveld Seppe, zoals het in de volksmond heet, is 11.35 uur. Even daarvoor hebben vrienden Hans Nordsiek (oud-KLM piloot) en Kees van Til (KLM-piloot) alle controles uitgevoerd.

Nordsiek: ,,Zijn de oliën aangevuld?”

Van Til: ,,De oliën zijn aangevuld.”

Nordsiek: ,,Zijn de banden op spanning?”

Van Til: ,,De banden zijn op spanning.”

Nordsiek: ,,Zijn alle passagiers aan boord?”

Van Til: ,,Eh.. nee, nog niet.”

Het historische vliegtuig, in pico bello staat, is in het bezit van Nordsieks familie. ,,Een vliegende Harley Davidson", klinkt het verliefd uit Nordsieks mond.

Heerlijke olielucht

En daar klimmen ze in de machine; Van Til als passagier voorin en zijn vriend - al sinds hun gelijktijdige start bij KLM op 3 juni 1989 - achter hem, als piloot. Even later begint de motor te ronken en snuift Van Til de lucht van de olie op: ,,Ah.. heerlijk.”

Benefietvlucht

Hoe veel lol ze er ook aan beleven, het is geen plezier- maar een benefietvlucht. Beiden hebben, in samenwerking met Aviapartner Executive Schiphol en de Blauw Helpt Stickeractie, dit evenement georganiseerd ten behoeve van Wings of Support. ,,Om elkaar een blauw hart onder de riem te steken, met een knipoog naar hoe KLM ooit begon”, vertelt Nordsiek.

Volledig scherm De Boeing Stearman vliegt zondag van Seppe naar Schiphol. © Annelies Vlaanderen

Hun blauwe harten bloeden zodra het over de huidige situatie van KLM gaat. ,,Daarom vind ik het zo geweldig dat straks directeur Pieter Elbers op Schiphol ons staat op te wachten, op zijn vrije dag. Een fantastische man. Zonder hem was er al lang geen KLM meer geweest.”

