Historie herbeleven met ouderwetse groentensoep in Roosendaal

ROOSENDAAL - Even plaatsnemen in een Amerikaanse jeep, proeven van ouderwetse groentensoep, claxonneren op de Duitse Zündapp uit 1948 of even voelen hoe zwaar de munitierollen zijn. Het mocht zaterdag allemaal van de 'Engelse' of 'Duitse' soldaten die in het kader van 75 jaar bevrijding de tuin van het Tongerlohuys dit weekend als legerplaats hebben gekozen.

Het royaal toegestroomde publiek is onder de indruk van het stukje levende oorlogshistorie door de Dutch Re-enactment Group 40/45 (DRG 40/45) en de re-enactment vereniging Stichting Leergroep Historische Associatie SLGHA). De vrijwilligers van beide groepen hadden vrijdagmiddag reeds hun tenten in de tuin opgeslagen en spelen overtuigend het leven na van korporaals, officieren en soldaten uit het Engelse en Duitse leger zoals het aan het eind van de oorlog er moet hebben uitgezien.

,,Je ziet alleen de ellende niet”, menen Peter van Straaten (66) en Marius Dronkers (69). ,,Niet de zware omstandigheden zoals het kruipen door modder of polders. Je voelt ook geen angst. Dit voelt meer als een veilige rustplaats achter het front.” De beide vrienden zijn als hobbyisten kenners van alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft: ,,We hebben samen onder andere Auschwitz en Normandië bezocht en alle oorlogsmusea in Nederland gehad. Maar we hebben de situaties van de legers nog niet eerder nagespeeld gezien zoals hier. Echt een stukje levendige geschiedenis dat vooral de jeugd erg zal aanspreken.”

Bezoekers Joost en Raquel Reemus en Irina Cirpus noemen het re-enactment van de oorlog een stukje belevingsgeschiedenis: ,,Vooral voor onze kinderen erg geslaagd. Ze mogen overal aanzitten en kijken. De geweren vinden ze erg spannend maar ook wel een beetje eng. Leuk dat onze kinderen die ook een verschillende nationaliteit hebben hier nu op een vreedzame manier oorlogje spelen.” Korporaal Jori van het 7de bataljon Duke of Wellington's geeft uitleg over het enkelschotsgeweer: ,,Met dit geweer moet je voor ieder schot met de hand een nieuwe patroon in de kamer doen.” Voor zijn tent liggen allerlei spulletjes die soldaten in hun tassen meedroegen zoals een wasrol met scheerkwast, tandenborstel en kam, metalen blikjes waaruit gegeten werd en een 'housewife', het naaisetje voor kledingreparatie.

Ook de bajonet waarmee mijnen werden opgespoord is te zien of een safety cooker. Soldaat Herman van de Luftwaffe vertelt dat hij in de huid van een Duitser is gekropen om te laten zien dat de meeste Duitse soldaten dienstplichtige jongens waren die van huis waren gesleurd om mee te vechten. ,,Jongens die liever thuis zouden zijn en blij waren dat de oorlog was afgelopen. Wij zijn toneelspelers en distantiëren ons echt van alles wat met SS of NSDAP ideologieën te maken heeft.” Offizier Wilhelm van de Wehrmacht en unteroffizier Rudolf tonen hun soldbuch. ,,Dit is een persoonlijk logboekje met daarin allerlei persoonlijke zaken zoals je rangen, inentingen, medailles of legerplaatsen.'' Offizier Wilhelm heeft er ook nog een sexy fotootje van zijn vrouw ingestopt.