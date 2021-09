Hippe reli-ambiance bij Villa D’este Oudenbosch

Van de vriendelijke gastheer mogen we gaan zitten waar we willen. We kiezen een ronde tafel in een hoek, pal onder de intrigerende zwart-wit foto’s van een jonge knappe vrouw in zwart habijt. Wat mooi! Vroom met een rozenkrans in de handen, maar toch ook gedurfd zoals die man met boordje zijn hand op de schouder van de vrouw legt. Daar kun je lang naar kijken, tot aan de komst van de aperitieven zijn we er zoet mee.