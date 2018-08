Hippe Fair in Vrouwenhof hipper en groter

Het evenement begon enkele jaren terug als Hippie Fair. De naam werd gewijzigd in Hippe Fair omdat het creatieve element de boventoon is gaan voeren. ,,Het is een soort mini Mundial geworden'', zegt organisator Fleur van der Plas.

Vrouwenhof

In voorgaande jaren trok het festival steeds ongeveer duizend bezoekers. Van der Plas hoopt dit aantal deze keer minstens te evenaren, ook omdat de Fair zich uitbreidt over groter deel van het Vrouwenhof. Aanvankelijk waren alle activiteiten in het openluchttheater en in het Rosarium. Dit jaar wordt, vanwege het groeiende aantal deelnemers, ook het grasveld achter het Chinese restaurant erbij betrokken.

Een van de publiekstrekkers is dit keer Radio Barkas met zijn vintage Volkswagenbus waaruit vintage muziek schalt.

Artiesten

Het festival wil vooral een fair te zijn met plaatselijke of regionale artiesten en ondernemers die aantrekkelijk zijn voor publiek uit alle omstreken. Zo zijn er verspreid over het festivalterrein optredens van de jonge singer-songwriters Anne van Damme en Emily van Elleswijk, de zangeres Ismène Elbers en Leander Moekti. Ook dj's Nik van der Maden en Jesse Jane zijn van de partij.

Op creatief gebied gaat de bekende kunstenaar Benjamin Scheltema live oude jassen beschilderen terwijl zijn compagnon Tante Jacq tasjes, clutches of armbanden op pimpt.

Graffiti

Remco van de Beemd gaat, ook met de jeugd, aan de slag met graffiti en Yvonne Telleman maakt schilderijen van gevonden voorwerpen op het strand. ,,Kinderen worden niet vergeten'', vertelt Van der Plas. ,,Behalve dat ze zich kunnen laten schminken, kunnen ze meedoen aan workshops streetdance of hiphop door Bhodi en Rhodi Rottiers, is er een dj-workshop en kunnen ze dromenvangers maken. De meeste workshops zijn bij de entreeprijs inbegrepen, behalve die voor het goede doel, schminken en schilderen bij Art by Myrthe.''

Er zijn ook volop kraampjes met kleding en accessoires, veelal met Mediterraan tintje. Daarnaast is er van alles op food-gebied. ,,Dikwijls met een biologisch tintje.'' Maar ook het Chinese restaurant verzorgt hapjes en Caffè Donna serveert koffie en thee. De Hippe Fair is van 12.00 uur tot 19.00 uur. Entreekaarten zijn online 4,50 euro en aan de kassa 5 euro.