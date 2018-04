Hiphopduo uit Roosendaal Nederlands kampioen

Bohdy werd ook nog eens 's lands beste met zijn solo, ook weer in de hoogste categorie. Ohry werd vierde. Daarmee hebben ze zich gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap op 12 en 13 mei in het Duitse Kalkar en het wereldkampioenschap in augustus in Glasgow.

Popping

De jongens dromen niet van de grootste podia, roem en rijkdom. Bohdy: ,,We willen vooral zoveel mogelijk kennis vergaren en als dansers het maximale bereiken door bij de allerbesten kennis te vergaren. Dat willen we doorgeven aan onze leerlingen." Maar na enig aandringen weet hij toch wel een ultiem doel als danser: ,,Om ooit bij de top 16 van Juste Debout te mogen dansen! Dat is nog een trap hoger dan UDO. Per land mag maar een duo meedoen en dat moet dan ook nog eens freestylen, dus geen ingestudeerde choreografie."

Humble

Daarvoor lijkt het duo alles in huis te hebben. Ze groeiden op in een dansschool, maar dat betekent niet dat het hen is aan komen waaien, waarschuwt Ohry. ,,We trainen minimaal tien uur per week en reizen in onze vrije tijd het hele land door om lessen te volgen." Die mogelijkheid was er vroeger niet, vult Bohdy aan. ,,We komen kinderen van zes jaar tegen die al overal lessen volgen. Er komt nu een generatie aan, die is zo goed!" Daar genieten ze van, net als van een goede tegenstander. ,,Dat is onze kracht", zegt Ohry. ,,Wij zijn 'humble' (nederig). Een goede tegenstander vinden wij gewoon heel vet, het geeft ons energie om nóg harder te werken. Door die instelling willen mensen ons graag informatie geven." En ze vullen elkaar aan, zegt Bohdy. ,,Ohry is heel muzikaal, hij speelt ook piano. Ik ben ouder en meer ervaren. Ik durf er meer gekke ideeën in te gooien, die Ohry dan weer goed in de muziek kan passen. Zo ontstaat echt iets dynamisch."