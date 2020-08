Hier wordt nog dit najaar begonnen met de bouw van een wijnloods

Dat is het plan van Pieter-Jan en Dimphy van Gurp van wijngroothandel Wine-taste. Daarvoor hebben zij een stuk grond voor gekocht op bedrijventerrein Vijfhuizenberg. De bouw moet in september of oktober al beginnen, in 2021 moet het de deuren openen.

Andere grote passie

Pieter-Jan van Gurp is bekend als eigenaar van de Plus supermarkt in winkelcomplex Tolbergcentrum, maar de afgelopen jaren hebben hij en zijn vrouw zich meer ontwikkeld in de wereld van de wijn. Pieter-Jan van Gurp: ,,Dat is onze andere grote passie.’’

Dat leidde vorig jaar tot de geboorte van hun wijngroothandel Wine-taste. Na het halen van verschillende wijn-diploma's, was het zoeken naar een geschikte plek voor een mogelijke loods. Die vond het stel op de Vijfhuizenberg, zegt Van Gurp: ,,We hebben het overgekocht van een bedrijf dat het al iets van tien jaar te koop had staan.’’

Volledig scherm Een ontwerp van hoe de loods er uit moet komen te zien. © Wine-taste

Kookles

Op die plek moet door het Belgische Altez NV een loods van twee verdiepingen van 550 vierkante meter worden gebouwd, legt Van Gurp uit: ,,Met een multifunctionele ruimte van ongeveer 200 vierkante meter. Die is voorzien van een volwaardige keuken, waar koks een demonstratie kunnen geven en er passende wijnen bij gepresenteerd worden.’’

Die ruimte is ook voor kookclubs te gebruiken. ,,Uniek in Roosendaal’’, volgens Van Gurp. Met zijn wijnhandel wil hij vooral Roosendaalse horeca en kantines van wijn gaan voorzien.

En zijn Plus supermarkt dan? Daar blijft Van Gurp gewoon eigenaar van, verzekert hij. Wel schakelt hij extra hulp in om die winkel draaiende te houden: ,,Vanaf dit najaar komt er een bedrijfsleider in dienst.’’