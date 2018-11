Hier staat de oude leemkar op de goede plek!

Waar zijn Sint en Zwarte Piet?

11:15 ,,Over een aantal jaar is Sinterklaas waarschijnlijk alleen nog maar in de geschiedenisboeken te zien”, zegt retailtrendwatcher Fred Rutgers. In de binnenstad van de grootste winkelstad van West-Babant, Breda, zijn Sint en Piet weinig te zien in de etalages. Veel winkels gaan meteen over tot de Kerst. Dat is niet overal zo. De Sint is in Bergen op Zoom en Roosendaal nog volop in beeld.