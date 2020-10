Hier moeten zeven woningen worden gebouwd... als dat haalbaar is

Het gaat om zeven koophuizen, die vanaf 349.500 euro onder de hamer moeten gaan. Edwin Smits van iDea Compact: ,,Liebau is gestopt en toen kwam de vraag of daar niet iets anders mogelijk zou zijn. In overleg met de gemeente Roosendaal zijn we tot deze invulling gekomen. We denken dat dit echt wat toevoegt aan die wijk.’’

Langs het water

De huizen moeten vlak tegen het water van de Molenbeek komen te liggen, er moet op termijn ook een wandelpad langs de oever aangelegd worden.

Het aangezicht vanuit de Boulevard Antverpia blijft verder onveranderd, de entree komt aan de Molenbeekstraat. De toekomstige bewoners krijgen een parkeerplek op eigen terrein, zodat de parkeerdruk in de wijk hier niet onder lijdt.

Communicatie

De plannen waren nog maar koud bekend, of politieke partij VLP klom al in de pen. Omwonenden zouden volgens die fractie nog helemaal niet over die plannen zijn bijgepraat, terwijl er wel al volop op internet over wordt gecommuniceerd. Dat zou haaks staan op de belofte om omwonenden nauw bij alle plannen te betrekken, stelt partijleider Arwen van Gestel.

Geen paniek, zegt Smits: ,,Dat staat ook in de brief die alle omwonenden hebben ontvangen; we eerst gaan kijken of de plannen wel haalbaar zijn. Pas wanneer we dát zeker weten, gaan we met omwonenden in gesprek.’’

Mocht alles meezitten, gaat de eerste schop pas in het laatste kwartaal van volgend jaar de grond in.