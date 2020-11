Hier moet de dertiende hondenspeelplaats van Roosendaal komen

De Weihoek is één van de laatste witte vlekken in de kaart met HSP’s, zegt Gabriëls: ,,Samen met Wouw, maar in dat dorp lijkt het echt lastig te worden. En formeel valt de Weihoek onder Tolberg en die heeft er eigenlijk al één, maar er is in de Weihoek toch animo om een eigen veldje te hebben.’’



Initiatiefnemer daarvoor is wijkbewoner Marcel van Poeijer. Gabriëls: ,,Het leuke is dat hij zelf geen honden heeft, maar hij vindt dit gewoon een leuk iets en wil zich daarvoor inzetten.’’