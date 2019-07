Hier kun je rennen over de landingsbaan: de Breda Airport Run

Breda International Airport bestaat zeventig jaar. Vrijdagavond 30 augustus is het feest. Middels social media is de organisatie al met veel deelnemers in contact gekomen. Inschrijving kan tot 16 augustus. Op en bij de landingsbaan wordt een speciaal parcours uitgezet.

Quote Wat inschrij­vin­gen betreft begint het te lopen Arjan Laseroms AVO'83 zorgt samen met de Midsummer Run voor de organisatie. Arjan Laseroms: "Wat inschrijvingen betreft begint het te lopen. Het is vakantietijd, dus zal het in augustus wel toenemen. De voorbereidingen beginnen vorm te krijgen. Ook meer support van bedrijven met flesjes water en zelfs tassen. We hebben er al volop zin in."

Bijzonder

Met de GTC Rally was hier onlangs al een bijzonder sportief gebeuren. Maar volgens Jan Voeten van Breda International Airport is een run toch weer heel iets anders. Arjan: "Hij zocht contact met mij omdat ik ervaring heb met de Midsummer Run." Deelnemers mogen met een oldtimer op de foto. Para's landen. Foodtrucks. Warming up met dj. Kortom, een loopfeest.

Het parcours is vanaf twee kilometer. Er is keuze te over voor de lopers. Ze kunnen één of meerdere rondjes doen over de start- en landingsbaan. Na één kilometer is er ook de keuze om onverhard parcours te volgen.

"Men kan beslissen om de landingsbaan te verlaten en een stuk onverhard te nemen. Je komt altijd weer terug op de landingsbaan om te finishen of om door te gaan." Vanaf 17.00 uur startnummers en shirts ophalen en op de op de foto. 19.00 uur is de warming up. Om 19.30 uur de start. Vanaf 21.00 uur is de afterparty met dj Eastwood.