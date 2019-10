Hier kun je griezelen in West-Brabant

Twee jaar cel geëist tegen Roosenda­ler voor groothan­del in drugs

18:00 BREDA/ROOSENDAAL - Tegen Said A. (38) uit Roosendaal is vrijdag bij de rechtbank in Breda twee jaar cel geëist. De man bekende dat hij drugs dealde. Officier van justitie Rob Rammeloo denkt dat A. vooral drugs verkocht aan dealers. Bovendien had A. een enorme hoeveelheid drugs in huis.