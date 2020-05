Hier kun je een take away aspergemenu halen

HOEVEN - Van de nog prille traditie om Halderberge beter op de asperge-kaart te zetten komt dit jaar weinig terecht. Randy Mollen van het Hoevense restaurant d'n Halder was eerder trots gastheer van het Brabants Asperge Genootschap. Nu bood hij burgemeester Heleen van Rijnbach het eerste take away aspergemenu aan.

Normaal gesproken puilt de agenda van het Genootschap uit. Van de verkiezing tot het beste aspergerestaurant tot de lancering van het lekkerste aspergebier. Er zijn aspergefeesten, aspergeproeverijen, pop-up restaurants naast aspergebedden en zelfs een asperge-fietsvierdaagse. Eind juni sluiten de leden van het Genootschap altijd af met ‘Houdoe Asperge'.

Stuk voor stuk evenementen, die veel liefhebbers van het witte goud op de been brengen. ,,Dus allemaal afgeblazen‘’, zegt Mollen, ,,We hielden nog één activiteit over: heel Brabant eet asperges.‘’ Bedoeling is zoveel mogelijk Brabanders te laten proeven van de ‘koningin der groentes’. Liefst allemaal komend weekeinde.

Mollen doet het ook om de aspergetelers te steunen. Vanwege gebrek aan arbeidsmigranten moest het asperge steken veel met eigen mensen en scholieren worden gedaan. De afzetmarkt bleef beperkt tot de supermarkten, restaurants zijn immers nog niet open.

Couverts

Direct nadat de horeca op slot moest, begon de Hoevense restaurateur met de Take Away menu's. ,,Maar het voelde niet goed. Nederland stond aan het begin van de coronacrisis met oplopende besmettingscijfers. Daar wilde ik mijn klanten en personeel niet aan bloot stellen. Het was bovendien aanpoten, want op een dag hadden we gerust 150 couverts. Dat was niet vol te houden.‘’

Drie dagen later stopte hij om pas na Pasen weer de afhaalservice te beginnen. ,,Tot 1 juni met de handen over elkaar zitten, was geen optie. Geleerd van de fouten in de eerste ronde, pakken we het nu beter aan. Het resultaat is wel een maaltijd van het restaurantniveau, zoals de mensen dat van ons gewend zijn.‘’