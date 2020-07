Hier komt de coronatest-locatie van Roosendaal: ‘Net zo groot als bij het NAC-stadion’

Krasse fietsambas­sa­deur Vermeulen (84) blijft strijden voor betere fietspaden: ‘Het is soms niet te geloven’

10:44 ROOSENDAAL - ,,Ze zullen wel denken: daar heb je die zeikerd weer met z'n fietspaden. Maar het is écht hard nodig, want veel paden in Roosendaal liggen er nog steeds bar en bar slecht bij.’’