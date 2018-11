Hier hebben Rucphense ondernemers geen last meer van

RUCPHEN - Bedrijventerrein Nijverhei in Rucphen is de afgelopen drie jaar stukken veiliger geworden.

Dat zegt parkmanager Frank Swaghoven aan de vooravond van de uitreiking van een hernieuwd keurmerk. ,,Uit een enquête onder ondernemers is gebleken dat ze zich veiliger voelen dan voorheen. Dat is onder meer het gevolg van beveiligingscamera's, maar ook van gesprekken die we voeren met de jeugd. We hadden veel last van hangjeugd en de rommel die ze achter liet. Maar de ellende is sterk verminderd sinds wij en ook de politie met ze in gesprek zijn gegaan. Over het algemeen is het netjes op de Nijverhei.”

Meer toezicht

Het toezicht op het bedrijventerrein door een extern beveiligingsbedrijf is geïntensiveerd, zegt Swaghoven. ,,Er wordt nu twee keer per nacht over het terrein gereden, voorheen was dat een keer. Het aantal bedrijfsinbraken is al jaren stabiel en dat komt ook doordat ondernemers beter geïnformeerd zijn en daardoor zelf alerter zijn geworden.”

Om voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in aanmerking te komen moeten ondernemers gezamenlijk continue een vinger aan de pols houden, zegt de parkmanager. ,,Er is een enquête en er zijn inspectierondes op het terrein. Daarnaast is er regulier overleg tussen ondernemers, politie, gemeente, brandweer en het parkmanagement. Alles wat als probleem wordt ervaren, wordt daarin besproken.”

Rondwegen

De ondernemers van de Industriële Kring Rucphen (IKR) zijn volgens de parkmanager zeer tevreden over de rondwegen die onlangs in de gemeente Rucphen in gebruik zijn genomen. ,,Die zorgen voor ontlasting van met name de Rucphensebaan. Vrachtverkeer vanuit Breda kwam allemaal over die weg, maar dat is nu niet meer het geval. De voordelen van de nieuwe wegen ziet iedereen van de IKR.”