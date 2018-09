Het Zwaaigatconcert voor Roosendaal 750 jaar verplaatst vanwege blauwalg

Video + Fotoalbum Desdia jubileum groot succes in Roosendaal­se wijk 'Genieten wanneer alles zo in elkaar valt'

21:28 ROOSENDAAL - Het jaarlijkse buurtfeest Desdia in Roosendaal is dankzij medewerking van veel mensen weer een succes . Op het speelveld aan de Desmijndijk in Kortendijk kijken organisatoren Marie-José Schepers en Marie-Louise Suijkerbuijk hun ogen uit. ,,Het is gewoon genieten wanneer alles op zo'n middag in elkaar valt."