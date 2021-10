Het Zuivelhuis in Nispen stopt, maar er komt wel een buurtsuper voor terug

INTERVIEW Han van Midden twee jaar burgemees­ter van Roosendaal: ‘Een dag geen gezeik, is een dag niet geleefd’

19 oktober Aan de kapstok in zijn werkkamer hangt zijn nette jas naast een boerenkiel met oranje zakdoek. De vraag of Han van Midden inmiddels een Roosendaler is, kan met ja worden beantwoord. En die kiel hangt er niet voor niks. Hij houdt van carnaval omdat dan de neuzen van alle feestvierders dezelfde kant op staan.