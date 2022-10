Het zijn er iets minder, ze branden iets korter, maar de kerstlampjes in West-Brabant gaan aan

Sinead van Donkelaar thuis in Oudenbosch: ‘Hier voel ik me ’s avonds veilig op straat’

OUDENBOSCH - Sinead van Donkelaar (18) vindt het fijn om in Oudenbosch te wonen. Een aantal jaar geleden verhuisde ze met haar ouders naar de grote stad, maar het gezin besloot toch weer terug te gaan naar Brabant. ,,Hier voel ik me veilig als ik ’s avonds alleen over straat loop of fiets.”

23 oktober