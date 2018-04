Het verdriet van Roosendaal

‘Een familiehotel met internationale uitstraling’, bedacht het echtpaar Jos en Truce Oskam ooit als slogan voor hun hotel Central. En zo was het maar net. Jarenlang stopte de een na de andere internationale trein voor het hotel dat pal tegenover het station in Roosendaal staat.

Die gunstige ligging zo dicht bij het spoor legde het ondernemerspaar geen windeieren. Want behalve toeristen weten ook zakenlieden hotel Central goed te vinden. Het is vooral populair onder bedrijven met vestigingen in Nederland en België. Vergadering? Waarom niet in Central, precies halverwege en met de trein goed bereikbaar.

Volledig scherm Het restaurant van Hotel Central in Roosendaal. © peter van trijen/het fotoburo

Aan al die zakenlunches, diners en congressen houden de Oskams een goed belegde boterham over. Maar hoe lang nog? Dit weekend stopt de Benelux-trein, zoals de treinverbinding Amsterdam – Brussel heet, voor de allerlaatste keer in Roosendaal. Vanaf maandag neemt Breda dat stokje over.

Quote We hebben altijd het goederenvervoer nog. Cees Lok, wethouder ,,Ik ben bang dat we die zakelijke bijeenkomsten gaan missen’’, zegt Truce. ,,Voor veel bedrijven was Roosendaal juist vanwege die Benelux-trein een prima plek. Goed bereikbaar. Maar dat zijn we nu kwijt aan Breda. Echt heel jammer.’’

De Oskams zijn niet de enigen die treuren om het verdwijnen van de laatste echte internationale trein uit Roosendaal. Veel forenzen die in Antwerpen werken en gewend waren in Roosendaal op te stappen moeten nu een alternatief reisplan bedenken. Ook Cees Lok, de Roosendaalse wethouder voor economische zaken, vindt het jammer dat zijn stad, ondanks jarenlang lobbyen, de Benelux-trein kwijt is.

Lok heeft lang in de veronderstelling geleefd dat Roosendaal een goede internationale verbinding zou houden. Hij heeft de ‘keiharde’ toezeggingen van twee staatssecretarissen, Wilma Mansveld en Sharon Dijksma, om dat te bewijzen.

Volledig scherm Wethouder Cees Lok En omdat hij er nog steeds van uit gaat dat er alsnog een alternatieve ‘versnelde verbinding’ met Antwerpen komt, heeft de wethouder nooit de behoefte gevoeld om uit te rekenen wat de economische schade is van het verdwijnen van de Benelux-lijn. Hij laat het er dan ook niet bij zitten en blijft lobbyen: ,,De mededeling: ‘Jammer, maar Roosendaal heeft gewoon pech gehad’ gaat er bij ons niet in’’, zegt Lok enthousiast.

En als Roosendaal dan toch pech heeft? ,,Nou ja, het spoor blijft liggen’’, constateert de wethouder. ,,Dan hebben we altijd het goederenvervoer nog.’’

Volledig scherm VVV-directeur Inge van Aalst © EDMUND MESSERSCHMIDT Directeur Inge van Aalst van de VVV in Roosendaal telt haar zegeningen, al zal ze niet ontkennen dat het verdwijnen van de Benelux-lijn ‘jammer’ is. Maar ze verwacht dat de Belgen toch wel blijven komen: ,,We houden het station, we blijven bereikbaar. Daarom is het van groot belang dat we ons blijven focussen op het Belgische bezoek. Ze maken graag dagtochten en Roosendaal heeft veel te bieden, met name voor bewoners van de Noorderkempen. Voor die mensen blijven we bereikbaar, want het boemeltje blijft wél rijden.''

Quote Ik heb af en toe het idee dat er tussen gemeenten een stammenstrijd wordt gevoerd. Guust Verpaalen, VNO-NCW De ondernemers in Roosendaal, verenigd in VNO/NCW, tillen minder zwaar aan de gedachte dat Roosendaal met het vertrek van de Benelux-trein definitief spoorstad af is.

Dat beweert althans hun voorzitter Guust Verpaalen. ,,Natuurlijk zal het voor de uitbater van hotel Central even slikken zijn. Maar laten we ook blij zijn dat die treinverbinding voor West-Brabant behouden blijft. Ook Roosendaal kan er van profiteren dat die trein voortaan in Breda zal stoppen.’’

Volledig scherm Guust Verpaalen, VNO-NCW © roy lazet Verpaalen wil maar gezegd hebben dat lokale bestuurders niet te eng moeten denken. ,,Ik heb af en toe het idee dat er tussen gemeenten een stammenstrijd wordt gevoerd. Alsof het belang van de een, niet het belang van de ander is. Daar moeten we vanaf.’’

Zelf denkt Verpaalen, die in een ver verleden de scepter zwaaide bij de opgeheven vestiging van sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom, dat het verdwijnen van de Benelux-trein nauwelijks economische gevolgen zal hebben voor Roosendaal. ,,Het blijft natuurlijk lastig om dat te voorspellen. Maar eerlijk gezegd denk ik dat die gevolgen wel mee zullen vallen.’’

Quote We geven het hier in Roosendaal niet op. Wethouder Cees Lok Dat zal allemaal best. Maar daar heeft die Roosendaalse forens die in Antwerpen werkt en gewend was op zijn eigen station op te stappen natuurlijk geen boodschap aan. Verpaalen: ,,Ik snap dat het voor die groep vervelend is. Het mooiste zou zijn als er ook vanuit Roosendaal op een of andere manier een alternatieve treinverbinding met Antwerpen blijft.''

En dat is dus waar wethouder Lok zijn energie in steekt: in het lobbyen voor een nieuwe snelle trein naar het zuiden. Misschien dat die al in 2020 kan gaan rijden, zegt de wethouder strijdvaardig: ,,We geven het hier in Roosendaal niet op.’’

Lees hier de andere verhalen uit de spoorbijlage van BN DeStem.