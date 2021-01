Het ‘Tullepetaon Optaokele’ van de familie Berwers is een hit: ‘Zo toch het carnavalssfeertje oproepen’

Voor Yarno, Hans, Vasco en Esther Berwers is carnaval een way of life. En dat het feest door corona niet gevierd kan worden, doet pijn. Berwers: ,,We missen die verbinding, het sfeertje. Zo laten we zien dat we onze Tullepetaon toch niet in de kou laten zien.’’



Het blijkt een succes. Tal van bekende en minder bekende Roosendalers zijn inmiddels al langs geweest en hebben zich met hun bijdrage laten fotograferen. In carnavalsoutfit. Berwers: ,,We horen van iedereen dat ze het toch wel erg leuk vinden om toch even hun bullen aan te trekken. Eenmaal hier klinkt er Tullepetaonse muziek, we zorgen voor een hapje en een drankje... Zo krijgen mensen toch een beetje het carnavalsgevoel, daar gaat het om.’’