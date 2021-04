Het traagste internet van het land in Roosendaal? Dat valt best mee

Roosendaal heeft langzaams­te internet van Nederland

8 maart ROOSENDAAL - Met een gemiddelde van 51,7 mbit per seconde heeft Roosendaal de laagste downloadsnelheid van internet in Nederland. Deventer is de snelste gemeente met 157 mbit per seconde. Dat blijkt uit een onderzoek dat ProviderCheck.nl heeft uitgevoerd op basis van speedtests, waarmee in de internetsnelheid kan worden gemeten.