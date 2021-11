Het stille succes van de vavo: al ruim 40 jaar de plek voor tweede kans op diploma

Week tegen Kindermishandeling Nina werd als jong meisje jarenlang mishandeld door haar moeder: ‘Veel in mijn lijf is kapotge­maakt’

Kindermishandeling is er in verschillende vormen en gradaties. In veel gevallen gaan meteen alarmbellen rinkelen, bij andere duurt het lang voor mishandeling wordt onderkend. Zoals bij het syndroom van münchhausen-by-proxy. Lees het huiveringwekkende verhaal van Nina Blom.

13:48