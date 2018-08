Het spookt bij Smidje Verholen in Roosendaal

Buurtfes­tijn Desdia is toe aan de tiende editie: hét feest voor kinderen

20:36 ROOSENDAAL - Het jaarlijkse buurtfestijn Desdia in Roosendaal is toe aan de tiende jubileumeditie. Woensdag 5 september is het feest van 13.30 tot 16.30 uur op het speelveld aan de Desmijndijk in Kortendijk.