Het schiet maar niet op met de kledingbank in Roosendaal

Een kledingbank is te vergelijken met de voedselbank. Er is alleen geen voedsel maar kleding beschikbaar om uit te delen. De Stichting West-Brabantse Minima (SWBM) biedt sinds 2018 hulp aan personen die leven op of onder de armoedegrens. Ze doet dat onder meer door het inzamelen en uitgeven van huisraad, kleding, schoeisel, voedsel en schoonmaakproducten.

Volledig scherm De bus van de Stichting West-Brabantse Minima is te huur. Met chauffeur. © SWBM

Daklozen

,,Er is heel veel behoefte aan een kledingbank", zegt voorzitter Chris Tak. ,,En dat wordt alleen maar erger. De stichting We All Care 4 You vangt daklozen op en die hebben ook kleding nodig. En steeds meer gezinnen leven op of onder de armoedegrens.” Hoeveel mensen onder de streep leven is moeilijk precies te zeggen. Tak houdt het op 5.000 à 10.000 gezinnen. Officiële cijfers vallen lager uit. Als landelijke cijfers worden doorvertaald naar Roosendaal gaat het om 9 procent van de bevolking, dus zo’n 7.000 mensen.

,,We zoeken een winkelpandje met daarachter een opslag. Nee, dat hoeft niet aan de Markt. Liever niet, zelfs, want mensen bezoeken zo'n kledingbank liefst anoniem", legt Tak uit. Om het eventuele pand in stand te kunnen houden, had de SWBM bij de gemeente Roosendaal een verzoek ingediend voor 10.000 euro. Dat verzoek is afgewezen. Veel inkomsten kan de stichting zelf niet genereren. Alleen door een bus net chauffeur te verhuren komen er euro's binnen. ,,Maar dat is niet genoeg voor de kledingbank", weet Chris Tak.

Wie wel en wie niet

Als het ooit zover komt dan hoopt Tak dat andere instanties klanten willen selecteren, zoals dat nu ook bij de voedselbank gebeurt. Tak: ,,Mijn ervaring is, dat als we geen selectie maken, er veel misbruik van zal worden gemaakt. Daarom hoop ik dat de voedselbank, MEE, SDW en Traverse ons willen helpen bij de selectie.”

