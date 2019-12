Het Roosendaalse ‘speeltuinlab’ heeft zijn straf bijna uitgezeten, nu de verdachten nog

Burgemees­ter Heleen van Rijnbach is ook voor Halderber­ge geen onbekende

4 december OUDENBOSCH - Heleen van Rijnbach-de Groot (69) heeft maar een kwartiertje nodig om van haar huis in de Leur naar het gemeentehuis van Oudenbosch te rijden. De gepensioneerde burgemeester van Etten-Leur is in vele opzichten de ideale waarnemer voor buurgemeente Halderberge.