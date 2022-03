Het Roosendaals Toneel brengt met twee voorstellingen toneel weer tot leven

Het Roosendaals Toneel brengt op 18 en 19 maart in schouwburg De Kring het wat absurdistische drama Vrienden. Op 3 april volgt in de theaterzaal van het Cultuurhuis de kinderkomedie De Gelaarsde Kat. Vrienden is de toneelversie van de film Perfetti sconosciuti (perfecte vreemdelingen) van Paolo Genovese.

Het Roosendaals Toneel startte in 2020 met de repetitie van deze voorstelling maar corona zette alles stil. De titel Vrienden bleek toepasselijk voor de onderlinge sfeer bij Roosendaals Toneel want de leden hielden digitaal nauw contact met elkaar.

Gelaarsde kat

Quote Om leden die niet in Vrienden meespeel­den ook actief betrokken te houden, schreef ons lid Ad Stofmeel een versie op het verhaal van de Gelaarsde Kat Rini Jongeneelen ,,Met in acht neming van de regels repeteerden we verder maar tijdens lockdowns lagen we stil’’, vertelt voorzitter Rini Jongeneelen van de club. ,,Om leden die niet in Vrienden meespeelden ook actief betrokken te houden, schreef ons lid Ad Stofmeel een versie op het verhaal van de Gelaarsde Kat.’’



Het Roosendaals Toneel is nu door extra repetities klaar om twee totaal verschillende voorstellingen te verzorgen. Het script voor Vrienden, dat het gebruik van mobieltjes aan de kaak stelt, komt van regisseur Paul Lutgerink.

Hij was erg onder de indruk van de film en bedacht het unieke project om deze film te vertalen naar een toneelstuk: ,,Normaal is het andersom en wordt van een toneelstuk een film gemaakt. Het mobieltje is de zwarte doos van ons leven. Hoeveel stellen zouden er niet uit elkaar gaan als ze in elkaars telefoon zouden kijken? Die krengen verpesten ons leven.”

Telefoon op tafel

,,In het stuk besluiten vrienden tijdens een etentje hun telefoon op tafel te leggen. En alles wat er binnenkomt moet hardop worden voorgelezen! Zo kom je er achter of je met trouwe vrienden te maken hebt of met perfecte vreemdelingen.’’

Quote In het stuk besluiten vrienden tijdens een etentje hun telefoon op tafel te leggen. En alles wat er binnenkomt moet hardop worden voorgele­zen! Rini Jongeneelen

De Gelaarsde Kat is het verhaal van Flupke, zijn kat Amedee en een koning die een geschikte echtgenoot voor zijn dochter zoekt. De kat zorgt voor de oplossing.

Reserveren

Vrienden is op 18 en 19 maart te zien vanaf 20.15 uur in de kleine zaal van De Kring. Kaarten zijn à €14.50 uur te reserveren via dekringroosendaal.nl. De film Perfetti Sconosciuti is op 23 maart te zien in C-cinema in de Nieuwstraat.

De Gelaarsde Kat wordt op 3 april in het Cultuurhuis aan de Bovendonk 11 gespeeld vanaf13.30 uur of 16.00 uur. Reserveren via roosendaalstoneel.nl. Deze voorstelling wordt op 15 mei vanaf 14.30 uur ook opgevoerd in het Openluchttheater Nispen en op 27 juli vanaf 14.00 uur in Openluchttheater Vrouwenhof. Reserveren via De Kring.