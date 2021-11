Het park achter de Rucphense kerk staat er straks groen bij dankzij Boomfeestdag

In het dorp Rucphen gingen ze onder aanvoering van burgemeester Marjolein van der Meer Mohr aan de slag in het stadspark. In St. Willebrord werden bomen en struiken in het processiepark geplant, in Zegge aan de Kapelstraat, in Sprundel aan de Koekoekstraat en in Schijf aan de Roosendaalsebaan.