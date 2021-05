Het orgel van de Wouwse Sint Lambertuskerk is tweede thuis voor Guus Siebelink

,,Ik moest naar de kerk komen, omdat er een foto moest worden gemaakt voor een boekje van het ‘Icoon van Wouw’. Dat was bedoeld om geld op te halen voor het herstel van de kerk.” Wat volgde was een leuke speech van de burgemeester en het opspelden van de eremedaille door zijn vrouw Hierma.



De grote verdienste van Guus Siebelink is dat hij ruim 60 jaar op vrijwillige basis als organist in de Lambertuskerk speelt. Hij ziet dat zelf als zijn bijdrage aan de eigen parochie.



De liefde voor orgelmuziek begon in 1951 toen hij als misdienaar in de herbouwde Lambertuskerk onder het unit-orgel in het priesterkoor naar de muziek luisterde. ,,Dat wil ik ook”, dacht hij toen. Hij kreeg op dat moment al pianoles van Janus Konings die organist was in de Wouwse kerk en directeur van harmonie ‘Oranje’. Orgellessen volgden en vanaf 1957 mocht hij het koor begeleiden.