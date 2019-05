Het openluchttheater in Nispen is van iedereen

NISPEN - Dit nieuwe seizoen is er van alles te beleven in het Nispense openluchttheater. Er zijn diverse voorstellingen, maar er worden ook bomen gezaagd.

Quote We werken met steeds meer Nispense partijen samen Mariska Wagemakers Met de familievoorstelling De Sprookjeskoningin is het nieuwe seizoen van het Nispense openluchttheater inmiddels officieel begonnen.



,,We werken met steeds meer Nispense partijen samen’’, zegt Mariska Wagemakers van Openluchttheater Nispen. ,,Toneelvereniging Onderling Kunstgenot bijvoorbeeld die honderd jaar bestaat. Haar theaterwandeling langs geheime locaties begint in het Openluchttheater.’’

De N’Oop Loop

Net als De N’Oop Loop, de Nispense obstacle run op tweede pinksterdag. Wagemakers: ,,Voordat de deelnemers richting de N’Oop gaan, is hier de warming-up. De tribune wordt gebruikt om te klimmen en te springen. Onze slogan is niet voor niets: Dit theater is óók van jou.’’

Het Bewonersplatform tekent voor de organisatie van het boomzaagevenement op 23 juni. ,,Vrijwilligers hebben de afgelopen jaren natuurbanken gemaakt. Nu mag het publiek het zaagwerk nog eens zien, met bomen van de gemeente, die toch al gekapt moesten worden.’’ Een week later is de exotische markt.

Quote Het openlucht­the­a­ter is zó dichtbij, zo knus en alles gebeurt vlakbij het publiek Mariska Wagemakers

Dj-workshop

Wagemakers: En wat ik supertof vind, is dat we deze zomer met de jeugd aan de slag gaan. Boost Jongerenwerk uit Roosendaal komt met hun oude Amerikaanse schoolbus naar Nispen om dj-workshops te geven.’’ De deelnemers mogen de knoppen bedienen bij een feest in het theater aan het eind van de zomer.