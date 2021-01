Het nieuwsjaar van Wim van den Broek: cineast, alpinist/tennisman en een graf in de tuin

1. Waarom Fons Rademakers geen straat naar zich vernoemd krijgt

Soms stort ik me op een onderwerp, waarvan je verwacht dat het wat teweeg zal brengen. De honderdste geboortedag van Fons Rademakers was er zo eentje. Of eigenlijk: het feit dat één van de grootste cineasten uit de vaderlandse geschiedenis in zijn geboortestad geen enkele erkenning heeft gekregen. Schandalig toch? Althans, dat was mijn veronderstelling.