Het lijkt erop dat het Roosendaals festivalweekend door kan gaan: ‘We hebben een trouw publiek’

Miljoenin­ves­te­ring moet drie Halderberg­se scholen transforme­ren tot kindcentra

19 juni BOSSCHENHOOFD/HOEVEN/OUDENBOSCH - Opnieuw een miljoeneninvestering in Halderberge. Na de ruim negen miljoen euro voor de buurthuizen, wordt er nu 6,5 miljoen euro gepompt in de uitbreiding van basisscholen ’t Bossche Hart in Bosschenhoofd, Uniek in Hoeven en De Klinkert in Oudenbosch.