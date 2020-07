Het komt met negen appartementen toch nog goed op de Locatie Bus

STAMPERSGAT - Nu zelfs de Raad van State het licht op groen heeft gezet voor het project ‘Rebus’ aan de Brugstraat in Stampersgat, lijkt niets de bebouwing van de ‘Locatie Bus’ nog in de weg te staan.

Er komen negen sociale huurappartementen van ongeveer 60 vierkante meter voor een- of tweepersoons huishoudens, zo vertelde directeur Ruud van den Boom van wooncorporatie Woonkwartier gistermiddag.

Waterproblematiek

Er is lang gesproken over de bebouwing van het perceel waar vroeger de familie Bus woonde. Tien jaar geleden was de bouw van 26 woningen nog in beeld. Dat plan bleek niet haalbaar vanwege de waterproblematiek op het achterterrein. In januari 2011 werd de vergunningaanvraag stilgelegd en twee maanden later was de doorstart. Maar voor 2011 geschiedenis werd ging het plan voorgoed van tafel.

Levensloopbestendig

In 2014 lanceerde de wooncorporatie het plan voor negen levensloopbestendige appartementen. Die zouden in 2017 worden gebouwd, maar inspraak van omwonenden vertraagde het plan enkele jaren. Pas vorig jaar november werden bezwaren van omwonenden door de Raad van State van tafel geveegd en kon Woonkwartier aan de gang.

Volledig scherm Zo wordt het Weike van Bus in de Brugstraat in Stampersgat bebouwd. © Woonkwartier

Van den Boom zei dat Woonkwartier 170 woningen in Stampersgat beheert en dat is ongeveer 35 procent van het woningbestand in het dorp. ,,De vraag naar huurwoningen is in Stampersgat het laagst van alle kernen in Halderberge. Binnen een jaar heb je hier een woning.” William Vermunt van de Samenstichting voegt daar aan toe: ,,De vraag van de dorpsbewoners om het plan Rebus te realiseren werd steeds groter.”

Quote De vraag van de dorpsbewo­ners om het plan Rebus te realiseren werd steeds groter William Vermunt, Samenstichting Stampersgat

Wethouder Hans Wierikx van de gemeente Halderberge heft het glas ook en zegt: ,,Nieuwbouw is nodig voor de leefbaarheid in de kernen. Vooral starters en senioren die willen doorstromen hebben behoefte aan woonruimte. Als senioren doorstromen komen de woningen die ze achterlaten weer beschikbaar. Daarom zijn we blij dat deze negen appartementen van de grond komen.”

Woonbehoeftenonderzoek

William Vermunt van de Samenstichting haalt het woonbehoeftenonderzoek uit 2012 aan, waar in stond dat er in het dorp vooral vraag is naar woningen voor een- en tweepersoons huishoudens. ,,Gevraagd naar de locatie kwam dit perceel in de Brugstraat als eerste uit de bus", zegt Vermunt. De verwachting is dat er nog voor het einde van het jaar wordt gebouwd in de Brugstraat.

Volledig scherm Doorkijkje van de Havenstraat naar de Brugstraat in Stampersgat. Het water blijft er al snel staan. © Jan van Zuilen