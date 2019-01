‘Het kan niet zo zijn dat entry point Seppe boven nog nieuw te bouwen wijken ligt’

Toekomst

,,Wij vinden het ongelofelijk belangrijk dat dat voor eens en voor altijd echt goed geregeld en vastgelegd is", zegt het Rucphense D66-raadslid Heidi Vos. ,,Het kan niet zo zijn dat het entry-point boven nog nieuw te bouwen wijken ligt. Daar kun je in de toekomst heel veel last van gaan krijgen. Daarom vind ik dat we als gemeenteraad echt moeten aansturen op een onafhankelijk en extern onderzoek.”

Dat is precies wat Rucphen Vliegroute Vrij wil en de werkgroep weet zich daarin gesteund door driehonderd gezinnen die in 2017 hun handtekening onder een petitie zetten. Een interne werkgroep van de Commissie Regionaal Overleg Seppe (CROSE) heeft intussen een inventariserend onderzoek naar het entry-point gedaan. Daaruit kwam naar voren dat een zuidelijke benadering van het vliegveld de voorkeur heeft en wanneer de huidige aanvliegroute vijftien graden draait wordt ‘een druk bewoond gebied voldoende vermeden’. Dat valt de lezen via de website van de provincie Brabant waarop het rapport intussen is gepubliceerd.

Andere fracties van de gemeenteraad houden hun kruit over het entry-point van BIA nog even droog, ze willen zich eerst verdiepen in de ‘ingewikkelde materie’ of het onderwerp bespreken in het fractie-overleg. De PVV vindt in algemene zin dat ‘elk onderzoek - waarover het ook gaat - goed onderbouwd moet zijn'. ,,Of dat in dit geval zo was, kan ik nog niet beoordelen”, zegt de woordvoerder.