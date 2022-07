Het kampje is weg, maar woonwagenprotest gaat door: ‘We kunnen hier geen genoegen mee nemen’

Kunst brengt Oekraïense vluchtelin­gen en Halderber­ge­na­ren tot elkaar

Met het project Ik vergeet je niet, Open Atelier Halderberge, investeert Anneke Wijn haar in 2021 gewonnen Cultuurprijs terug in Halderberge. Door haar prijs een creatieve bestemming te geven beoogt de kunstenares ouderen, jongeren en Oekraïense vluchtelingen middels kunst met elkaar in verbinding te brengen.

